WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 22:41

Экономика и финансы

К началу учебного года мобильное приложение в РФ сможет уведомлять водителей о приближении к школам

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Экономика и финансы

К началу учебного года мобильное приложение в РФ сможет уведомлять водителей о приближении к школам

Водитель услышит фразу «Будьте внимательны, рядом школа», если его скорость отличается от разрешенной в большую сторону.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). К началу учебного года в приложении «Навигатор» по всей России появятся оповещения о приближении к школам. Таким образом водители смогут заранее понять, что на определенном участке дороги нужно быть особенно внимательным, сообщает пресс-служба «Яндекса».

«В приложении появятся знаки „Осторожно, дети“ и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель услышит фразу «Будьте внимательны, рядом школа», если его скорость отличается от разрешенной в большую сторону.

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