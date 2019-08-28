WORLDSKILLS-2019

Оксана Романова

28 августа 2019, 15:52

Духовная жизнь

Патриарх Кирилл благословил казанских специалистов на реставрацию объекта ЮНЕСКО на Соловках

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Духовная жизнь

Патриарх Кирилл благословил казанских специалистов на реставрацию объекта ЮНЕСКО на Соловках

Фото: Марат Сафиуллин

После Шамовской больницы и монумента «Родина-мать зовет!» технологию мягкого бластинга привлекли к очистке стен храма преподобного Германа.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Казанские реставраторы, ранее выполнившие в столице РТ очистку внешней поверхности здания памятника архитектуры начала ХХ века «Шамовская больница» и монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, приступили к чистке стен храма преподобного Германа, входящего в комплекс Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Обитель внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. О начале реставрационных работ в храме «Татар-информ» сообщил директор компании, проводящей очистку, Марат Сафиуллин.

«За три месяца нам предстоит очистить фасады из кирпича от обмазки и загрязнений. На объекте работает один экипаж из двух человек. Всего чистки требуют 2000 квадратных метров поверхности. За неделю, что мы приступили к работе, уже очищено 450 квадратных метров», — сообщил информагентству Сафиуллин.

Он уточнил, что для храма преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, особенно важно, что технология мягкого бластинга позволяет удалять загрязнения, но при этом сохранять мох и лишайник на исторической кладке из соловецких валунов.

С работой казанских специалистов на самом старте ознакомился и благословил ее Патриарх Кирилл.

Храм преподобного Германа был построен в 1859 — 1860 годах на месте прежней деревянной часовни середины XVIII века, которая была возведена над захоронениями основателей монастыря (преподобных Зосимы, Савватия и Германа) и других его служителей. Сейчас он интегрирован в центральную часть ансамбля монастыря, находясь между Спасо-Преображенским, Свято-Троицким соборами и Никольской церковью. Основной объем храма оказался под Свято-Троицким собором, треть выступает во внутренний дворик, называемый Германовским. 

Поэтапная реставрация большого монастырского комплекса (множественных его построек) ведется с 2007 года, работы по храму преподобного Германа стартовали в этом году. В перспективе, отметил Марат Сафиуллин, участие казанских реставраторов с технологией мягкого бластинга в очистке поверхностей и других построек обители.

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