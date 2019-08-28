В Бижбулякском районе Башкортостана открыли обновленный музей Фатиха Карима

(Башкортостан, 28 августа, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Сегодня в селе Аитово Бижбулякского района Республики Башкортостан открылся обновленный музей поэта Фатиха Карима. Во время торжественной церемонии гости возложили цветы к его памятнику.

«Для двух дружественных республик это событие имеет историческое значение. Музей прослужил более 50 лет, но сегодня начинается его новая история. Здесь присутствуют те, кто полвека назад участвовал в открытии музея, читал стихи поэта. Значимость Фатиха Карима, его творчество — бессмертны», — сказал в своем выступлении глава Бижбулякского района Наиль Гатауллин.

И. о. заместителя Премьер-министра Башкортостана Ленара Иванова выразила благодарность Татарстану за помощь в открытии обновленного музея. Она назвала поэта примером героизма.

«К своему стыду, я мало знала его творчество. Для будущих поколений надо больше напоминать о наших героических земляках», — сказала Ленара Иванова, сообщив, что к 125-летию поэта будут изданы его сборники.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев напомнил, что в рамках Дней Татарстана в Башкортостане в этом году в Уфе был открыт памятник Тукаю. От имени татарского народа он выразил благодарность руководству района, архитекторам, строителям.

«На наш взгляд, получился очень красивый музей. Своими стихами, своим героизмом Фатих Карим навечно вошел в историю татарского народа. Мы желаем, чтобы у музея было много посетителей. Наша задача — показывать таких выдающихся личностей детям, внукам, чтобы они гордились. Наш долг — вести их в вечность. Надо жить с гордостью за татарский народ», — отметил Василь Шайхразиев.

Он также поблагодарил дочь поэта Лейлу ханум. «Мы гордимся дочерью Мусы Джалиля Чулпан, а когда говорим Фатих Карим — вспоминаем Лейлу ханум», — сказал он. Свое выступление Василь Шайхразиев завершил чтением стихотворения Фатиха Карима «Не думай о смерти, думай о Родине».

Лейла Каримова помогла советами при обустройстве экспозиций музея.

«Для нас сегодня радостный день. Я его все еще жду, все еще читаю его стихи. Я с ним сижу и в окопе, и на море плыву. Сегодня большой праздник, всех вас поздравляю!» — сказала она.

Депутат Госдумы от Башкортостана Алексей Изотов отметил особую важность события, ведь в нем участвуют представители двух регионов.

«Мы неравнодушны к судьбе этой удивительной личности. У него непростая судьба. В те времена у многих она была такой, но не всем удавалось сохранить человеческие качества», — сказал он.

Фатих Карим родился 9 января 1909 года в селе Аитово Бижбулякского района Башкортостана. До Великой Отечественной войны и во время нее был одним из самых творчески активных поэтов. Перед началом войны арестован как «враг народа». Находясь в заключении, писал многочисленные прошения с просьбой отправить его на фронт. Воевал на Белорусском фронте, был назначен командиром взвода саперов. Погиб 19 февраля 1945 года на подступах к Кенигсбергу.

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