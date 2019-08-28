Минниханов осмотрел автогородок «Велики» в Нижнекамске и посетил площадку акции «Автобус 14.30»

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд социальных объектов в Нижнекамске, ознакомившись с реализацией госпрограмм. В числе прочего руководитель республики осмотрел веломузей и посетил площадку молодежной акции «Автобус 14.30». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В городе химиков руководитель республики ознакомился с ходом ремонта дворовых пространств возле многоквартирных жилых домов на улице Юности. Затем Рустам Минниханов и сопровождающие его лица посетили автогородок «Велики» и веломузей, где собраны редкие экспонаты двухколесного транспорта, среди которых цирковые двухколесные тарантасы, швейцарский военный велосипед середины прошлого века, новенький немецкий тандем.

«Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией веломузея, осмотрел ряд наиболее интересных экспонатов», — отметили в пресс-службе.

В Нижнекамске Президенту РТ также рассказали о молодежной акции «Автобус 14.30», которая проходит в республике. Напомним, акция стартовала 12 августа в рамках работы Молодежного предвыборного штаба.

«Автобус 14.30» — это тур по всем муниципалитетам Татарстана с целью обсуждения актуальных вопросов молодежи, организации открытых пространств для развития и досуга в формате открытой дискуссии, где любой желающий может заявить о своих идеях и инициативах.

Главная задача молодежной акции «Автобус 14.30» — вовлечение местной молодежи в создание комфортных условий для проживания в районе. Для этого представители общественного движения «Молодежь Татарстана» собирают лучшие идеи и на наглядном примере демонстрируют, как может быть устроена жизнь в муниципальном районе.

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