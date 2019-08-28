(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Жительницу Зеленодольска будут судить за хищение 136 тысяч рублей под предлогом юрпомощи, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, 42-летняя женщина пообещала оказать юридическую помощь казанцу. За услуги она взяла у него плату, написала расписку о получении денег от чужого имени и потратила полученные средства по своему усмотрению», – рассказал Галиев.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» направлено в суд на рассмотрение по существу.

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