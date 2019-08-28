(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Автоинспекторы Казани проверят водителей городских и междугородних автобусов, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Мероприятие пройдет завтра с 15 до 18 часов в Кировском районе Казани. Под пристальным вниманием полицейских окажутся водители, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие автобусами без документов, а также транспортом с неисправностями», – сообщили в ГИБДД.

В полиции отметили, что при выявлении неисправных автобусов водителям могут запретить их использовать.

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