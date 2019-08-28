На фестивале Tat Cult Fest будут представлены мороженое со вкусом чак-чака и бургер с кониной

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в рамках фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest будет организован фуд-корт, где можно будет попробовать мороженое со вкусом чак-чака и бургер с кониной.

«На фуд-корте будет сделан акцент на национальной еде», — сказала куратор фуд-корта фестиваля Tat Cult Fest.

На фестивале в том числе будет работать татарская сеть быстрого питания «Тюбетей», которая будет представлена на мероприятии «Эчпочмак-фри», а также семейное кафе с национальными блюдами «Сказка», которое представит на фестивале бургеры с кониной и мороженое со вкусом чак-чака.

Всего на фуд-корте, который будет расположен на территории Казанского Кремля, будут работать пять точек питания.

Международный фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest пройдет в Казани с 28 по 31 августа.

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