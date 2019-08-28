Глава МВД Татарстана наградил полицейских, обеспечивших безопасность во время WorldSkills

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Казани наградили полицейских, которые обеспечили безопасность во время WorldSkills, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В МВД Татарстана состоялось торжественное награждение сотрудников полиции, которые внесли свой вклад в раскрытие преступлений во время обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин поблагодарил сотрудников полиции за высочайший уровень обеспечения правопорядка и поздравил правоохранителей с удачным завершением чемпионата рабочих профессий.

«Отдельно хочу передать слова благодарности от уполномоченного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и Президента РТ Рустама Минниханова. Также отмечу высокую оценку организации чемпионата и безопасности на дорогах во время приезда Верховного главнокомандующего Президента России Владимира Путина, который участвовал в церемонии закрытия. Вы отработали достойно. Огромное спасибо за четкое понимание и выполнение поставленных задач», – отметил Артем Хохорин.

Всего руководство республиканской полиции отметило работу 186 сотрудников сводных отрядов полиции. Им вручили грамоты и благодарности, нагрудные знаки «За отличную службу в МВД по РТ» и «Почетный сотрудник МВД по РТ».

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