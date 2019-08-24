В «Татмедиа» открылась выставка фотографа Михаила Захарова, посвященная WorldSkills

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). На первом этаже в «Татмедиа» открылась выставка казанского фотографа Михаила Захарова, посвященная прошедшему мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019, под названием «Я бы в рабочие пошел».

Чемпионат проходил с 22 по 27 августа на базе Международного выставочного центра «Казань Экспо». В соревнованиях приняли участие более 1,3 тыс. участников из 63 стран и регионов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что сборная России завоевала 22 медали на WorldSkills Kazan 2019, обеспечив себе второе место в медальном зачете.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.