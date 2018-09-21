Ватерполисты «Синтеза» стартуют в Лиге Чемпионов без одного игрока

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Ватерполисты «Синтеза» стартуют в Лиге Чемпионов вдесятером — решением дисциплинарного комитета Европейской лиги водных видов спорта Эмиль Зиннуров был отстранен от участия в первом матче соревнования из-за своего удаления в прошлом сезоне.

«Это старый должок с прошлого европейского сезона, в заключительном матче которого против черногорского „Херцег-Нови“ сразу трое наших игроков — Эмиль Зиннуров, Лев Магомаев и Артур Салахов получили красную карточку. Конечно же, таким решением LEN помогает и без того не слабому сопернику», — прокомментировал ситуацию главный тренер команды Александр Ерышов.

«Нам прислали официальное письмо со ссылкой на регламент. Только без указания пункта. Мы задали вопрос о причинах подобного решения LEN, но ответа мы пока не получили», — сообщили в пресс-службе клуба.

Тем не менее команда ставит перед собой максимальные задачи на турнире. Как заявил Ерышов: «Мы будем стремиться к победе в каждом матче, что в итоге должно принести нам и путевку в следующий раунд Лиги Чемпионов».

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