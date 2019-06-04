WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 14:44

Экономика и финансыОфициальная хроника

Рустам Минниханов: За счет технологий мы можем достичь экологического состояния мировых стандартов

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Рустам Минниханов: За счет технологий мы можем достичь экологического состояния мировых стандартов

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Президент РТ принял участие в открытии биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» после масштабной реконструкции.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Нижнекамск, где принял участие в открытии системы биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима» после 2-го этапа реконструкции. Руководитель республики отметил, что работы выполнены качественно, с заботой об экологии.

«Не секрет, что мы имели определенные неудобства для жителей района, и, конечно, я должен отметить хорошую работу группы компаний “ТАИФ”. В 2017 году запустили первый этап реконструкции БОС. Сегодня, в преддверии Дня республики, мы запускаем второй этап. И главное – работа продолжается, здесь идет работа по прокладке коллектора. У нас Нижнекамск – это центр нефтехимии, и все технологии, которые используются, – самые современные. Можно с уверенностью сказать – несмотря на высокую техногенную нагрузку, за счет современных технологий очистки и внедрения современных объектов производства, мы можем достичь экологического состояния, которое бы соответствовало мировым стандартам и нормам», – сказал в своем выступлении Рустам Минниханов.

Вместе с Президентом РТ в торжественной церемонии приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин и другие. Участники церемонии дали старт работе БОС «Нижнекамскнефтехима», открыв вентиль.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, первый этап реконструкции биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима» был осуществлен в 2016 году. А в 2018 году начался второй этап реконструкции БОС. На узле очистки промышленных стоков реконструировали и построили новые здания и сооружения, в том числе приемную камеру, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Все объекты абсолютно герметичны.

Модернизация второго этапа реконструкции БОС обошлась «Нижнекамскнефтехиму» в 1,2 млрд рублей. Также в рамках второго этапа проведена реконструкция химического отделения лаборатории БОС с оснащением современным оборудованием. Здесь контролируют качество входящих бытовых и химзагрязенных стоков, поверхностных и грунтовых вод, ежедневно мониторят количество микроорганизмов, которые участвуют в очистке сточных вод. Появилась на очистных сооружениях и видеопанель, на которой отображается аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени.

Параллельно с марта 2019 года идет строительство нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков. Его протяженность почти 15 километров, стоимость реализации проекта составляет 1,5 млрд рублей.

 

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