(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Житель Казани заплатил полмиллиона рублей долга перед Минэкономики, чтобы выехать за границу, сообщила главный эксперт-специалист УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«По решению суда мужчина должен был выплачивать министерству задолженность, однако мер к погашению не принимал. В рамках исполнительного производства пристав вынесла постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ», – рассказала Халимова.

В итоге, чтобы улететь в Турцию, казанцу пришлось полностью погасить свою задолженность.

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