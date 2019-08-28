В Казани представят арт-объекты НИИ «Прометей», вернувшиеся из Франции, и уличную галерею

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на фестивале новой татарской культуры Tat Cult Fest в Кремле разместят две зоны, посвященные визуальному искусству. На одной представят инсталляции НИИ «Прометей», которые вернулись с выставок во Франции, на другой уличную галерею.

Первая зона — это уличная галерея на Архиерейском дворе Казанского Кремля, где будут представлены работы молодых казанских андеграундных художников. Темой галереи стали городские мифы и легенды.

«Там будут представлены работы, выполненные в разных стилях, в том числе картины, инсталляции, арт-объекты и видео-арт», — сказал организатор фестиваля Адель Такеззе.

Особое место будет выделено медиа-арту и центру «Прометей», бывшему НИИ «Прометей», который с 1963 года на базе КНИТУ-КАИ проводил разработки в области арт-визуальных технологий. Объекты, которые были созданы в НИИ «Прометей», вернутся с выставок во Франции и будут представлены на фестивале. Зона медиа-арта, посвященная НИИ «Прометей», будет расположена третьем этаже центра «Эрмитаж-Казань».

«Помимо объектов НИИ будут представлены их документальные фильмы, библиотека и работы молодых последователей "Прометея"», — сказал Адель Такеззе.

Также команда медиахудожников Watch Me Visuals представит инсталляцию, которая будет проецироваться на электронной сцене.

Международный фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest пройдет в Казани с 28 по 31 августа.

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