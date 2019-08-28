Игорь Комаров и Рустам Минниханов открыли в Набережных Челнах новый дом, детсад и школу

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе рабочей поездки в Набережные Челны осмотрели новые соципотечный дом, детсад и школу, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе посещения новостройки в 63-м микрорайоне гости ознакомились с благоустройством придомовой территории и осмотрели квартиры. Здесь будут проживать участники программы соципотеки, работники предприятий и врачи, получившие гранты. Глава Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов рассказал о ходе застройки нового микрорайона, стартовавшей в 2017 году. Всего планируется построить 17 домов на 3,5 тыс. квартир. В этом году будут введены в эксплуатацию еще два объекта на 614 квартир.

На территории 63-го микрорайона сегодня также состоялось торжественное открытие нового детсада «Сабантуй» на 340 мест. Почетные гости осмотрели помещения детсада, в частности, посетили музыкальный класс и танцевальный зал, пообщались с воспитателями и родителями детей.

«Приятно наблюдать, как в Набережных Челнах развиваются производства, создаются новые высокотехнологичные рабочие места. В то же время большое внимание уделяется формированию условий для комфортной жизни горожан: строятся дома, образовательные учреждения», — отметил важность проделанных работ Игорь Комаров.

Рустам Минниханов отметил, что в рамках 50-летия «КАМАЗа» в городе происходят позитивные преобразования.

«Качественные дороги, новые социальные объекты — эти задачи решаются при содействии наших федеральных коллег. Мы видим, что национальные проекты уже начали работать. Сегодня мы посещаем прекрасный детский сад. Здесь для детей созданы самые лучшие условия», — подчеркнул Президент РТ.

Кроме того, делегация посетила новую школу № 42 в 65-м комплексе микрорайона «Яшьлек». Здесь будут учиться свыше 1,2 тыс. детей. В спортивном блоке школы установлены два бассейна.

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