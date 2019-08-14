Татьяна Ларионова: Все 12 нацпроектов связаны в Татарстане с цифровой экономикой

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В казанской «Точке кипения» прошли общественные слушания по реализации в Татарстане национальной программы «Цифровая экономика». В мероприятии поучаствовали заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель рабочей группы по контролю за исполнением национальных проектов в РТ Татьяна Ларионова и министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Цифровая экономика — всеобъемлющее понятие, охватывающее все сферы жизни, будь то здравоохранение, образование или промышленное производство», — отметил министр.

По его словам, цифровая экономика затрагивает жизнь каждого человека — будь то вызов такси с помощью приложения, покупка билетов в кино через терминал, а не у кассира, электронная запись к врачу. «Мы уже находимся в цифровой экономике, и этот процесс будет расширяться и углубляться», — добавил он.

Как отметила Татьяна Ларионова, каждый из 12 нацпроектов так или иначе связан с цифровой экономикой. По ее словам, в этом году 97 сельских школ Татарстана будут оснащены современным оборудованием, включая 3D-принтеры и квадрокоптеры, а ФАПы будут иметь подключения к районным больницам, благодаря чему сельские жители смогут записаться к врачу и получить видеоконсультацию.

Ключевыми целями нацпрограммы «Цифровая экономика» являются создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

Еще одной из целей нацпрограммы «Цифровая экономика» является надежный и быстрый Интернет для жителей в любом месте и в любое время. Как сообщил замглавы Минсвязи РТ Тимур Зарипов, в этом году к сети Интернет будут подключены 497 из социально значимых объектов республики, в том числе школы, больницы и пожарные части, а к 2021 году — 1 тыс. 913 объектов.

Кроме того, по словам Зарипова, в этом году в Татарстане будет апробирована модель предоставления цифровых сертификатов трудоспособным гражданам. Жители республики получат компетенции цифровой экономики, а безработные получат возможность трудоустроиться. Также в 2019 году будет организована программа повышения квалификации госслужащих по программе «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции». В ее рамках планируется обучить до 150 человек.

В целом региональная составляющая нацпроекта «Цифровая экономика» включает в себя региональные проекты «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

Напомним, решением Президиума Регионального политического совета татарстанского отделения партии «Единая Россия» была создана рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов. Целью партийного контроля является повышение эффективности исполнения нацпроектов, достижения результатов и обеспечение благополучия и повышения качества жизни населения.

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