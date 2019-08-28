(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). На пожаре в казанской девятиэтажке огнеборцы спасли 12-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В МЧС поступило сообщение о том, что на девятом этаже в тамбуре дома № 107 на Амирхана случился пожар – загорелся ящик для овощей. Дым стал проникать в квартиры, а на балконе одной из них стояла девочка в возрасте от 10 до 12 лет и просила о помощи», – рассказали в МЧС.

Пожарные на месте действовали в двух направлениях: одно звено отправилось к очагу пожара по лестничным маршам, а второе – развернуло к балкону пожарную лестницу.

Девочку спасли и передали для осмотра врачам.

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