На фестивале Tat Cult Fest представят интерпретации мелодий с медных пластинок времен Тукая

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В рамках фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest электронные музыканты создадут интерпретации мелодий с медных пластинок времен Габдуллы Тукая, рассказал продюсер фестиваля Ильяс Гафаров.

Параллельно с фестивалем был запущен проект, в рамках которого представители электронной музыки сделают свои интерпретации мелодий с медных пластинок. Мелодии длятся около одной минуты. Первые десять записей уже раздали пятерым музыкантам — Taturas, Uwiam, AYGYUL, Mostapace и Djinn City.

«Это первые примеры записи татарских мелодий, которые можно воспроизвести с помощью огромной шкатулки», — сказал Ильяс Гафаров.

Около 400 медных пластинок начала 20 века хранится в фонде им. Г. Ибрагимова. Пластинки изготовлены методом механического штампования в Казани и являются своего рода прародителями виниловых пластинок.

«Каждый из пяти электронных музыкантов, кроме Вани Лимба, представит свою интерпретацию мелодии с пластинок на электронной сцене 30 августа», — сообщили в пресс-службе фестиваля.

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