WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 13:30

Экономика и финансы

ВСК увеличивает рентабельность розничного страхования с помощью SAS

Экономика и финансы

ВСК увеличивает рентабельность розничного страхования с помощью SAS

Компания завершила первую фазу создания системы автоматического принятия решений на основе SAS Real-Time Decision Manager.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Компания завершила первую фазу создания системы автоматического принятия решений на основе SAS Real-Time Decision Manager. Система предназначена для повышения точности и управляемости предстраховой проверки розничных видов страхования.

Проанализировав имеющиеся бизнес-процессы по андеррайтингу розничных видов, компания ВСК одной из первых на российском страховом рынке приняла стратегическое решение инвестировать в создание единой системы принятия решений для оптимизации предстраховых проверок. Целью создания системы стала централизация настройки и исполнения андеррайтинговых стратегий сегментации и тарификации, а также повышение скорости внесения изменений в эти стратегии, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на повышение рентабельности бизнеса.

Для сокращения сроков получения финансового результата от внедрения проекта построения центральной системы принятия решений на основе ПО SAS было решено разбить проект на бизнес-фазы. При этом целью первой фазы стала технологически сложная централизация предстраховых проверок в автостраховании. Такая цель была выбрана неслучайно — ее достижение послужило бы своего рода гарантией работоспособности и сроков развёртывания системы для остальных видов страхования, включая процессы урегулирования. В итоге первая фаза проекта успешно завершилась в начале августа, и на ней в процессе выполнения нескольких этапов работ был заложен фундамент для масштабирования системы на весь бизнес компании.

Наиболее сложные работы в рамках первой фазы внедрения заняли четыре месяца. Пилотный проект показал положительные результаты, необходимые для принятия решения о полномасштабном применении системы в крупнейших регионах присутствия ВСК в РФ.

«Безусловно, страховые компании сфокусированы на борьбе за долю рынка и маржинальность бизнеса. Однако на пути решения этих задач есть препятствия. Во-первых, это погрешность оценки рисков по заявкам на договоры, часто выполняемой на основе простых бизнес-правил. Во-вторых, это разрозненная, часто „зашитая“ в виде кода во фронтах логика принятия решений на предстраховой проверке. Сложность изменения такой логики не позволяет компаниям быстро реагировать на действия конкурентов или оперативно запускать продажи страховых продуктов, адаптированных под потребности клиентов и партнеров. Чтобы ответить на оба вызова и увеличить маржинальность, крупнейшие российские страховщики приступили к созданию центральных систем принятия решений для предстраховых проверок. Мы рады, что компания ВСК одной из первых на рынке начала создание системы такого рода, и выбрала для этого решение SAS Real-Time Decision Manager. Без сомнения, остальным игрокам страхового рынка придется догонять пионеров инноваций», — комментирует Степан Ванин, руководитель направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ.

«Реализованный проект, несомненно, важен для нас. Он позволяет оперативно менять стратегии андеррайтинга, практически без участия блока IT и повышает конкурентоспособность и скорость реакции на изменение внешних условий. Это должно позитивно отразиться на рентабельности бизнеса компании. Эффекты усилятся после внедрения в RTDM андеррайтинговых стратегий по всем массовым видам страхования, а также подключения новых источников данных и рисковых моделей», — отмечает Василий Бусаров, вице-президент, руководитель Центра управления страховым портфелем ВСК.

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