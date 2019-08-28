В Казани объявят имена победителей престижной архитектурной премии Ага Хана

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани завтра, 29 августа, на пресс-конференции назовут победителей архитектурной премии Ага Хана. Мероприятие пройдет в 10.00 в отеле «Мираж». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«В список финалистов вошел и проект из Татарстана. Это программа развития общественных пространств Республики Татарстан. Это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал», — говорится в сообщении.

В 2019 году к отбору допускались проекты, реализованные с 1 января 2012 года до 31 декабря 2017 года и находящиеся в общественном пользовании не менее одного года. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. По итогам работы жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран.

Помимо татарстанской программы среди финалистов оказались такие проекты, как воссоздание города Мухаррак в Бахрейне, центр водно-болотных угодий в Шардже (ОАЭ), рыбный рынок Маттрах в Омане, Палестинский музей и другие.

Премия вручается в следующих категориях: «Современный дизайн», «Объекты социального жилья», «Развитие и совершенствование среды общего пользования», «Сохранение объектов исторического наследия», «Новое применение объектов историко-архитектурной ценности», «Ландшафтный дизайн» и «Модернизация среды». Проекты-победители, отобранные генеральным жюри премии, разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов США.

Премия Ага Хана в области архитектуры учреждена в 1977 году для признания и стимулирования строительных концепций, которые успешно отвечают потребностям общества.

Аккредитация СМИ по тел. 570-31-04 до 16.00 28 августа 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.