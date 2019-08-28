Министерство спорта РТ закупит спортивный инвентарь почти на 4 млн рублей

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Центр спортивной подготовки Министерства спорта Республики Татарстан закупит спортивный инвентарь для лыжных гонок, прыжков с трамплина сноуборда и гребного спорта на 3,8 млн рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

«Поставщик обязуется осуществить поставку спортивного инвентаря для лыжных гонок, прыжков с трамплина, сноуборда и ПОДА», — говорится в проекте договора.

Деньги пойдут на две лодки-одиночки, лыжи двух типов, спортивные костюмы и обувь, а также 10 смарт-часов с GPS.

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