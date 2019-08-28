В Казани исполнят кавер-версии восьми песен татарской певицы Альфии Авзаловой

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на фестивале Tat Cult Fest группа A-Band представит трибьют-альбом, посвященный татарской певице Альфие Авзаловой и состоящий из кавер-версий песен легендарной исполнительницы.

«Нами будет представлено восемь композиций из репертуара Альфии Авзаловой», — рассказал руководитель музыкального коллектива Валерий Кротков корреспонденту ИА «Татар-информ».

Песни представят в новых аранжировках на главной сцене фестиваля — их исполнение будет гвоздем программы закрытия фестиваля. Идея трибьют-альбома была задумана вместе с руководителем фонда певицы Альфии Авзаловой, ее дочерью Зульфией Нигматзяновой-Авзаловой.

Международный фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest пройдет с 28 по 31 августа. A-Band — ансамбль, созданный в рамках проекта «Фонда сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой».

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