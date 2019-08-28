Казанский музей откроет в Мосгордуме выставку школьных предметов из СССР

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Казанский Музей социалистического быта 29 августа откроет в Московской городской Думе выставку «Здравствуй, школа». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

«Посвящается она предстоящему началу учебного года. Все экспонаты родом из СССР. До этого экспозиция была представлена в Казани, и вот теперь более трехсот экспонатов на время переместятся в центр российской столицы», — рассказал собеседник агентства.

На выставке представят различные школьные принадлежности: первые советские фломастеры, карандаши, пеналы, ранцы, буквари, образцы второй обуви. Также жители и гости столицы смогут увидеть фильмы о советской школе 1970-80 годов выпуска.

«В числе интересных экспонатов можно назвать школьный дневник 1932 года с хроникой жизни типичного ученика того времени и блокнот пионера 1940 года с актуальными записями на тему общественной жизни», — добавил Рустем Валиахметов.

Также посетители смогут примерить образцы советской школьной формы, полистать книги из серии «Школьная библиотека», послушать виниловые пластинки с песнями о школе. Кроме того, московские студенты организуют музыкальное сопровождение выставки. Откроет экспозицию директор московской школы № 1409, депутат Мосгордумы Ирина Ильичева. Выставка будет работать до 15 сентября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.