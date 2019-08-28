В Заинске стартовал всероссийский турнир по хоккею на призы Евгения Давыдова

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Заинске состоялось открытие Всероссийского турнира по хоккею на призы чемпиона Олимпийских игр Евгения Давыдова, сообщает пресс-служба Заинского района.



Открытие состоялось при участии главы района Разифа Каримова, заместителя главы района Валерия Акатьева, чемпиона Олимпийских игр Евгения Давыдова, заместителя руководителя исполкома района Александра Чапкова, начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Илфата Ашрапова.



Турнир проводится в девятый раз. В этом году в нем принимают участие восемь команд: казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик», альметьевский «Нефтяник», а также «Титан» из Республики Удмуртия, «Олимп» из Самары, «Вятка» из Кирова. Хозяева турнира представили команду «Яшьлек».



Накануне свой юбилей отметил и сам Ледовый дворец, ему исполнилось десять лет.

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