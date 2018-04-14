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Татар-информ

28 августа 2019, 13:31

Общество

Талия Минуллина рассказала о притоке инвестиций в Татарстан и пошутила над подаренным «Порше»

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Общество

Талия Минуллина рассказала о притоке инвестиций в Татарстан и пошутила над подаренным «Порше»

Фото: архив/Рамиль Гали

Глава АИР стала героиней ролика о достижениях республики.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина вслед за министром молодежи Дамиром Фаттаховым и министром здравоохранения Маратом Садыковым стала героиней ролика о достижениях Татарстана.

В ироничном сюжете с молодой парой Минуллина показала, как приток инвестиций в Татарстан влияет на повышение достатка жителей республики.

«Деньги от инвестиций поступают в бюджет, а уже бюджетные средства расходуются на строительство садов, поликлиник, школ, дорог, а еще на эти деньги руководство Татарстана благоустраивает нашу территорию. В Татарстане сегодня 85 индустриальных площадок и 7 федеральных особых зон – это те площадки, на которых наши инвесторы создают новые производства, а на этих производствах работают жители Татарстана», — отметила глава АИР.

Кроме того, в ролике Минуллина пошутила сама над собой – упомянула историю о подаренном ей на 8 Марта «Порше», от которого она тогда отказалась.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов записал видеоролик, где наглядно показал результат программы капремонта детских лагерей на примере одного конкретного лагеря

Следом за этим видео вышел ролик с участием министра здравоохранения Марата Садыкова, который рассказал, как за счет реализации нацпроекта «Здравоохранение» и внедрения новых технологий удается повысить продолжительность жизни татарстанцев.

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