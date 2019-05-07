Мухаметшин: Владимир Путин поставил задачу, чтобы Россия взяла первенство на WorldSkills в Шанхае

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент России Владимир Путин поставил задачу российской сборной занять первое место на 46-м чемпионате WorldSkills в китайском Шанхае. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на общественных слушаниях по реализации в Татарстане национальной программы «Цифровая экономика».

«Владимир Путин поставил задачу, чтобы на шанхайском WorldSkills мы стали первыми. Наша партия „Единая Россия“ поддерживает это. Мы хотели бы иметь подготовленных знатоков своего дела», — отметил Мухаметшин.

По его словам, важную роль в конкурентоспособности республики практически во всех сферах играет цифровизация. Ее развитие поможет в воспитании профессионалов. Кроме того, он поделился, что сегодня провел экскурсию для китайской делегации по казанским ИТ-парку и техникуму информационных технологий и связи. По словам председателя республиканского парламента, гости остались под большим впечатлением от посещения этих объектов.

Напомним, в неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла второе место, завоевав 14 золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых. Первое место — у сборной Китая, на счету которой 16 золотых, 14 серебряных и пять бронзовых медалей. Третье место — у Кореи, конкурсанты которой завоевали семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.