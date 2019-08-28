Замминистра обороны о посадке Су-34 на трассу под Чистополем: «Это сложнейший элемент учений»

(Чистопольский район, 28 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Взлет и посадка самолетов Су-34 и Ан-26 на проходящую через Татарстан магистраль «Европа – Западный Китай» являются сложнейшими элементами проходящих учений войск Центрального военного округа. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Вместе со специалистами он наблюдал за маневрами боевой авиации в Чистопольском районе Татарстана.

«Это выполнение задач авиационной составляющей учений. Это сложнейший элемент, который сегодня отрабатывает авиация, по выходу из-под ударов противника и посадке самолета на автомобильную дорогу», — отметил Булгаков и пояснил, что по легенде учений все основные аэродромы пришли в негодность.

Он добавил, что военные и в дальнейшем продолжат отрабатывать элементы боевой готовности военной авиации. По словам Булгакова, военные выбрали участок трассы «Европа – Западный Китай» в Татарстане для маневров авиации благодаря его соответствию необходимым требованиям.

«Это не просто дорога, она оборудована специальным участком с параметрами, позволяющими сажать современную авиацию. Ведь самолет идет на посадку при скорости 320 километров в час и имеет массу 24 тонны», — подчеркнул замминистра обороны.

Также Булгаков обратил внимание журналистов на новые комплексы подготовки авиации к вылету. По его словам, обновленное оборудование позволяет заправлять боевые самолеты в 15 раз быстрее.

Предполагается, что в ходе нынешних учений военные также отработают различные задания по материально-техническому, тыловому и продовольственному обеспечению, а также прикрытие автодорог.

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