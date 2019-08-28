Игорь Комаров: Индустриальный парк Haier в Татарстане станет примером партнерства России и Китая

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Индустриальный парк Haier в Набережных Челнах, где со временем будет открыто 12 заводов по выпуску бытовой техники, является примером удачного сотрудничества России и Китая. Об этом сообщил полномочный представитель Президента РФ в Поволжье Игорь Комаров на церемонии открытия индустриального парка и завода стиральных машин Haier.

«Торгово-экономическое взаимодействие с Китаем является одним из приоритетов для регионов Приволжского федерального округа, в частности, для Татарстана. У нас в округе есть формат сотрудничества с Китаем и в промышленной, и в других сферах. Формат „Волга-Янцзы“ является уникальным для наших стран. Сегодня мы наблюдаем пример уникального сотрудничества России и Китая здесь, в Татарстане», — сказал Комаров.

Полпред Президента РФ в ПФО подчеркнул, что у корпорации Haier большие планы на развитие производства в Татарстане. В июне 2019 года в присутствии Президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня состоялось подписание меморандума о намерениях по строительству умного завода в Татарстане.

«Открытие индустриального парка Haier станет первой вехой на пути к запуску в России высокотехнологичного, соответствующего лучшим мировым стандартам производства бытовой электроники. Надеюсь, что сотрудничество республики Татарстан и корпорации Haier будет углубляться, и в ближайшем будущем этот индустриальный парк заработает на полную мощность и станет примером развития партнерства между нашими странами», ­­– пояснил Комаров.

«Зная, сколько внимания и усилий прилагало руководство Татарстана и лично Рустам Минниханов к тому, чтобы сегодняшнее событие состоялось, хочу поздравить всех участников этого проекта», – добавил он.

В Набережных Челнах сегодня прошло торжественное открытие индустриального парка Haier, на территории которого открылся первый из 12 заводов по выпуску бытовой техники. Завод рассчитан на выпуск 500 тыс. стиральных машин в год. В проект инвестировано более 50 млн долларов.

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