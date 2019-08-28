Условный срок получил алиментщик из Татарстана, задолжавший шестерым детям свыше 600 тыс. рублей

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Условный срок получил 48-летний алиментщик из Тетюшского района Татарстана, задолжавший шестерым детям свыше 600 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в период с марта по июнь 2019 года подсудимый уклонился от уплаты средств на содержание шестерых детей. При этом он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение», – уточнил Галиев.

За указанный период долг по алиментам составил 75 тыс. рублей, а всего мужчина задолжал детям 630 тыс. рублей.

Нерадивого отца признали виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначили наказание в виде 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.



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