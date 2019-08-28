Мэрия выразила соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры РТ Ильдуса Алмазова

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Казанская мэрия выразила соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры РТ, директора Казанского музыкального училища им. И. В. Аухадеева и детской музыкальной школы № 3 им. Р. Яхина Ильдуса Алмазова.

Ильдус Алмазов начал профессиональную деятельность в качестве преподавателя казанской ДМШ № 1 в 1962 году. Еще до окончания Казанской государственной консерватории в 1969 году он был назначен замдиректора Нижнекамского музыкального училища, а с 1973-го стал его директором.

«По его личной инициативе в училище было открыто композиторское отделение», — сообщает пресс-служба мэрии.

С 1977 года Ильдус Алмазов работал ответственным секретарем Союза композиторов РТ, а с 1978 по 1986 год — директором и преподавателем в Детской музыкальной школе № 3 в столице РТ.

Именно по его инициативе хоровое отделение преобразовали в самостоятельную школу — Капеллу мальчиков. В течение последующих трех лет год был директором Казанского музыкального училища. На протяжении своей трудовой деятельности он внедрял в педагогическую практику обучение на национальных музыкальных инструментах.

Ильдус Алмазов награжден нагрудным знаком Минкультуры РТ «За достижения в культуре», в 2013 году он был удостоен гранта Правительства РТ в номинации «Опора и авторитет».

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