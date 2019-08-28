За время чемпионата WorldSkills Kazan 2019 общественный транспорт перевез около 2,8 млн человек

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В дни мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 около 2,8 млн человек воспользовались услугами городского общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Из них 61701 поездку совершили волонтеры мирового чемпионата и аккредитованные лица.

Всего на маршрутах работали 800 автобусов, 140 троллейбусов, 106 трамваем. Также в особом режиме работал метрополитен, а до стадиона «Казань Арена» ходили бесплатные шаттлы.

Рабочий день у экипажей общественного транспорта начинался в 4.30 — в это время волонтеров доставляли к железнодорожному вокзалу «Казань-1», где они пересаживались на электричку до МВЦ «Казань Экспо».

Как отметили в Комитете по транспорту Казани, горячей линией воспользовались более сотни раз, нареканий по качеству работы общественного транспорта не поступало.

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