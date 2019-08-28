В Татарстане начали сверку избирателей, которые выберут депутатов Госсовета РТ шестого созыва

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Татарстане участковые избирательные комиссии начали работу по подготовке и проведению выборов в Госсовет Татарстана. Одна из первых задач членов избиркомов – сверка списков избирателей. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Центризбиркоме Татарстана.

«В оставшееся до дня голосования время члены комиссий уточнят списки избирателей, зарегистрированных на территории их избирательных участков, проведут информационно-разъяснительную работу, подготовят помещения для голосования», – отметили в пресс-службе.

С 28 августа избиратели имеют право проверить свои данные в списке, обратившись в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Процедура рекомендуется тем, кто недавно менял паспорт или адрес места регистрации. Также избиратели могут уведомить УИК о намерении проголосовать в день выборов вне помещения для голосования по состоянию здоровья или другой уважительной причине.

С сегодняшнего дня избирательные комиссии также начали прием заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах депутатов Госсовета РТ на избирательном участке не по прописке, а по фактическому месту нахождения. Это важно для татарстанцев, которые уезжают в командировку, на дачу или просто живут по другому адресу.

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