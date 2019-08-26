МЧС РТ: Сгоревший в Казани частный детский сад работал без лицензии

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сгоревший в казанском поселке Константиновка частный детский сад «Земля детей» работал без лицензии и разрешительных документов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Надзорно-профилактические мероприятия органами Госпожнадзора в сгоревшем здании не проводились ввиду того, что детский сад не проходил процедуру получения разрешительных документов на образовательный вид деятельности. В реестре объектов Министерства образования и науки Республики Татарстан данная организация отсутствует. Документы на собственность оформлены как на жилой дом», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что сгоревшее здание принадлежит 31-летней бизнесвумен. Женщина организовала в доме детский клуб развития для малышей младше трех лет.

Как рассказали агентству в МЧС РТ, предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрической сети здания, в котором располагался садик. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, 26 августа в частном детском саду на улице Привольная в поселке Константиновка вспыхнул пожар. В этот момент в здании находились 14 детей и два воспитателя, которые самостоятельно вышли на улицу.

На место прибыли пожарные, которые буквально за 15 минут справились с возгоранием. В результате происшествия никто не пострадал.



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