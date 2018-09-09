В Татарстане начали прием заявлений от желающих голосовать на выборах в Госсовет РТ не по прописке

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Участковые избирательные комиссии начали прием заявлений от татарстанцев, желающих проголосовать на выборах в Госсовет РТ не по месту прописки, а по фактическому месту нахождения. Это даст возможность отдать свой голос тем, кто в день выборов уезжает в командировку, на дачу или просто живет не там, где прописан официально. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ЦИК Татарстана.

«Заявления на включение в списки избирателей принимаются на всех 2811 избирательных участках, которые будут работать в республике в день голосования 8 сентября. На любом из участков татарстанцы могут подать заявление, в котором указано, где избиратель хочет проголосовать 8 сентября», – отметили в пресс-службе.

В крупных городах, где проживает большое количество избирателей, заявления на участках принимаются с 9.00 до 18.00 в будние дни и с 9.00 до 13.00 в нерабочие дни, включая День республики 30 августа. Заявления на включение в списки избирателей принимаются до 4 сентября включительно только при наличии паспорта. Бланк заявления избирателям выдадут непосредственно на избирательном участке.

Помимо участковых избирательных комиссий, подать заявление на включение в список избирателей не по месту прописки можно в территориальных избирательных комиссиях, в многофункциональных центрах, а также на российском портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.

Также с 5 до 7 сентября можно будет оформить специальное заявление для голосования на удобном участке. Это можно сделать только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Избирателям, которые заявились для голосования на другом участке, в УИК выдадут заявление со специальной защитной маркой – с ним можно прийти на выбранный избирательный участок 8 сентября и отдать свой голос.

Выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн человек.

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