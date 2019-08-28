В Доме Дружбы народов РТ откроется выставка об экзотических профессиях

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В галерее «Дуслык» Дома Дружбы народов Татарстана 29 августа откроется выставка Союза художников Татарстана, приуроченная ко Дню Республики Татарстан и города Казани, сообщает пресс-служба ДДнТ.

Тема выставки — «Лучшая профессия – моя». Экспозиция также приурочена к прошедшему в столице РТ мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Выставку можно описать цитатой из стихотворения Владимира Маяковского: «…все работы хороши, выбирай на вкус!».

Гость экспозиции познакомится с профессиями рабочего, писателя, нефтяника, спасателя, пастуха, композитора, космонавта. Также на выставке будут представлены экзотические профессии — клоуна и шута, и совсем экстремальные – художника за полярным кругом.

«Все вместе это мы – жители большой страны», — рассказали о выставке организаторы.

В экспозицию войдут более 40 живописных и графических работ известных татарстанских художников.

Открытие запланировано на 16:00. Вход свободный. Выставка будет экспонироваться две недели.

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