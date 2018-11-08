В Минсельхозпроде РТ назвали районы с высокими и низкими закупочными ценами на молоко

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Минсельхозпроде РТ назвали районы с высокими и низкими ценами на молоко, закупаемое у населения. Как сообщили ИА «Татар-информ» в профильном министерстве, проведенный в августе мониторинг закупочных цен на эту продукцию показал, что самая высокая цена на закупаемое у населения молоко в Чистопольском районе – 20,71 руб. за литр при средней цене по республике 18,06 руб.

В Буинском районе этот показатель составляет 20,38 руб., Алексеевском – 20,30 руб., Балтасинском – 20,29 руб. Также выше эти цены среднего показателя по республике в Алькеевском, Спасском, Нурлатском, Новошешминском, Кукморском, Аксубаевском, Высокогорском, Пестречинском, Мамадышском, Бугульминском, Тюлячинском, Сабинском, Черемшанском, Тетюшском, Арском, Азнакаевском и Актанышском районах. В данных муниципалитетах закупочные цены на молоко в пределах от 19,75 до 18,2 руб.

В остальных 22 районах молоко закупается у населения по цене ниже среднереспубликанской, например, в Заинском районе по 14 руб. за литр, Бавлинском – 15,25 руб., Тукаевском – 16 руб.

Как считают в ведомстве, низкие цены на молоко, закупаемое у населения, не способствуют стимулированию граждан заниматься его производством, поскольку содержание скота требует немалых затрат.

По мнению заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова, из-за такой ситуации «обостряется проблема занятости сельского населения». В то же время, по его словам, Минсельхозпродом РТ ежегодно оказывается государственная поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, выделяются субсидии на возмещение части затрат на содержание дойных коров и коз.

Как считает Ришат Хабипов, в районах, где закупочные цены на молоко ниже среднереспубликанской, следует принять безотлагательные меры по исправлению сложившейся ситуации, обратить внимание на опыт Буинского и Балтасинского районов, где благодаря принятым на уровне администрации района мерам цены на молоко удерживаются на уровне выше 20 руб. за литр.

Также можно изучить опыт сельскохозяйственного потребительского кооператива «Баракат» Азнакаевского района, где цены на молоко, закупаемое у владельцев частных подворий, не ниже 20 руб. за литр, считает замминистра.

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