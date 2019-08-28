На получение субсидий претендуют более 220 некоммерческих организаций Татарстана

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Для участия в конкурсе по выделению для НКО субсидий на социально значимые проекты подали заявки 224 некорммерческие организации Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Из года в год растет интерес некоммерческих организаций к нашему конкурсу. В этом году заявки на участие подали 224 социально важных проекта из 42 муниципальных образований Татарстана», — отмечается в сообщении ведомства.

В прошлом году в конкурсе участвовали 35 муниципалитетов. Всего были рассмотрены 199 социально значимых проектов. В этом году больше всего заявок поступило в номинациях «Развитие благотворительности и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи» (44 заявки) и «Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышения качества досуга и доступности культурных благ, развитие сферы туризма и гостеприимства» (36 заявок).

На сегодняшний день прием заявок завершен, далее конкурсная комиссия отберет самые достойные проекты, которые будут реализованы до конца 2020 года. Объем поддержки будет составлять 35 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.