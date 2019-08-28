Девушка из Татарстана отбилась от возлюбленного сестры, который пытался зарезать и задушить ее

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). 16-летняя жительница Татарстана отбилась от возлюбленного старшей сестры, который пытался зарезать, а потом задушить ее во сне. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, 24 августа 34-летний житель Башкирии приехал в гости к сожительнице в село Подлесная Шентала Алексеевского района РТ. Женщина уехала в Казань, оставив его с 16-летней сестрой и малолетней дочерью. Уложив детей спать, мужчина решил совершить убийство сестры сожительницы», – рассказал агентству Шептицкий.

Злоумышленник взял нож, подошел к спящей школьнице и несколько раз ударил ее по различным частям тела, после чего начал душить. Девушка смогла отобрать оружие и ранить мужчину. После этого пострадавшая позвонила родным, которые сразу же обратились в полицию.

Подозреваемый был задержан. Правоохранителям он пояснил, что идея убить младшую сестру возлюбленной пришла спонтанно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос о назначении подозреваемому судебной психолого-психиатрической экспертизы. На время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.



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