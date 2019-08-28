Митрополит Феофан освятил Успенский собор в Свияжске после десяти лет реставрации

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил собор Успения Пресвятой Богородицы Свияжского монастыря.

Знаковый для истории храма день был выбран не случайно: именно сегодня отмечается престольный праздник – Успение Божией Матери. Празднику предшествовал Успенский пост, который длился две недели.

После освящения собора владыка Феофан возглавил Божественную литургию в честь праздника. В мероприятии приняли участие архипастыри и духовенство Татарстанской митрополии. Также в мероприятии приняли участие представители Министерства культуры РТ и Госкомитета РТ по туризму.

Обитель находилась в реставрации более десяти лет. Для посещения собор был открыт еще в апреле, теперь здесь вновь будут проводиться богослужения.

Строительство Успенского собора было начато в 1556 году и завершилось спустя четыре года. Над храмом трудились лучшие мастера того времени – бригада псковских зодчих под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя. Строительство под личный контроль взял Иван IV Грозный.

Уникальность храма заключается в сохранившейся до наших дней высокохудожественной настенной фресковой живописи XVI века, которая занимает 1080 квадратных метров.

В 1923 году храм был закрыт, позже в нем разместили краеведческий музей, а затем склад исправительно-трудовой колонии. В 1956 году началась реставрация собора, в 1988 году он был вновь освящен. В 2008 году состоялась повторная комплексная научная реставрация. В 2017 году Успенский собор вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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