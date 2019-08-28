WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 11:28

Здоровье и среда

Елабужские орланы, участвующие в эксперименте нацпарка, впервые покинули территорию «Нижней Камы»

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Здоровье и среда

Елабужские орланы, участвующие в эксперименте нацпарка, впервые покинули территорию «Нижней Камы»

За их перемещениями орнитологи наблюдают в онлайн-режиме.

(Елабуга, 28 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужские орланы, помеченные GPS/GSM-трекерами, впервые покинули территорию национального парка «Нижняя Кама». Напомним, в этом году в эксперименте участвуют два птенца орлана-белохвоста. Им даже были даны имена: Ела и Буга. Благодаря специальным рюкзачкам с передатчиком, которые прикреплены к птицам, орнитологи в онлайн-режиме могут наблюдать за маршрутом их полета.

По словам орнитолога Ринура Бекмансурова, до этого птенцы не покидали территорию национального парка, теперь они начали активно изучать территории за пределами Елабужского района. Так, маршрут полета Елы (предположительно, самка) пролегал через Нижнекамский район. «В последние дни мы были в некотором напряжении, потому что она летала возле опасных для птиц объектов. Она пролетела вблизи аэропорта "Бегишево", облетела Нижнекамский нефтехимический комбинат и некоторое время провела на скоплении птиц у полигона ТБО в Нижнекамском районе», — поделился ученый.

После путешествия Ела благополучно вернулась в родное гнездо, а вот Буга (предположительно, самец) пока летает на территории Башкортостана. По словам орнитолога, возможно, он уже не вернется в «Нижнюю Каму» и сразу улетит на зимовку. Обычно птенцы орлана мигрируют на Украину, а также зимуют в Саратовской и Самарской областях, тогда как взрослые птицы могут остаться зимовать дома.

За два года Ринур Бекмансуров в Татарстане пометил GPS/GSM-трекерами девять птенцов редких видов птиц. Среди них детеныши солнечного орла и подорлика (редкий и охраняемый вид птиц семейства ястребиных). Из них 7 родились в Волжско-Камском природном биосферном заповеднике, два птенца — в нацпарке «Нижняя Кама». 

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