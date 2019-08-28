Сотрудники казанской ИК обнаружили в кузове «КАМАЗа» спрятанные в мешках с цементом мобильники

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Сотрудники казанской ИК №18 обнаружили в кузове «КАМАЗа» мешки с цементом, где были спрятаны мобильники и сим-карты, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«В исправительной колонии №18 в Казани во время досмотра автомобиля "КАМАЗ", завозившего на режимную территорию керамзит и мешки с цементом для производственных нужд, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли 3 свертка», – уточнили в пресс-службе управления.

В мешках хитрым способом были спрятаны 7 мобильников и 13 сим-карт, которые предназначались для передачи осужденным. Нелегальный «груз» изъяли.



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