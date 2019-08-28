Фонд «Ярдэм» провел Курбан-меджлис для казанской организации Всероссийского общества слепых

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Вчера, 27 августа, мечеть «Ярдэм» и Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» провели Курбан-меджлис для местной казанской организации Всероссийского общества слепых, сообщает пресс-служба фонда.

«В благотворительном обеде также приняли участие незрячие и слабовидящие из разных уголков России, которые сейчас проходят реабилитацию в учебно-реабилитационном центре при НИБФ „Ярдэм“», — говорится в сообщении.

Мероприятие, рассчитанное на 200 человек, собрало инвалидов по зрению разных национальностей, конфессий и возрастов. Перед присутствующими выступил председатель фонда Ильгам Исмагилов, вице-президент фонда, директор учебно-реабилитационного центра Малика ханум Гельмутдинова.

В обеде также приняла участие председатель Казанской местной организации Всероссийского общества слепых Алсу Ибрагимова, которая вручила Малике Гельмутдиновой Благодарственное письмо «за внимательное и чуткое отношение к инвалидам по зрению и организацию благотворительного обеда».

На мероприятии также выступили незрячие и слабовидящие. Они поделились своими впечатлениями от реабилитации и обучения в центре при фонде «Ярдэм», рассказали, как важно для них посещать такие места.

В конце обеда всем участникам раздали мясо жертвенных животных в качестве благотворительной помощи нуждающимся.

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