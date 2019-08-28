В Казани полицейские поймали троих перекупщиков билетов на церемонию закрытия WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Казани полицейские поймали троих перекупщиков, которые втридорога продавали билеты на церемонию закрытия WorldSkills Kazan 2019. Об этом ИА «Татар- информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани проведены оперативные мероприятия по пресечению незаконной реализации входных билетов на церемонию закрытия "WorldSkills Kazan 20192 в Казани и документов, дающих право на их получение по завышенным ценам» – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Полицейские проверили места, где могут быть перекупщики, а также провели мониторинг Интернета. Им удалось установить троих перекупщиков (двое жителей Казани и один москвич), которые пытались реализовать билеты по завышенным ценам. Так один из задержанных продавал билеты номиналом тысяча рублей – за 6 тыс. рублей.

Все перекупщики задержаны. На них составлены протоколы за административные правонарушения.

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