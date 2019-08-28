WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 09:12

Экономика и финансы

В России создадут «принципиально новый» вертолет на основе наработок КВЗ

Рекомендуем

Экономика и финансы

В России создадут «принципиально новый» вертолет на основе наработок КВЗ

Проект находится на этапе формирования.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В России ведется разработка «принципиально нового» вертолета, который объединит значимые наработки Казанского вертолетного завода, а также конструкторских бюро Миля и Камова. Об этом рассказал директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов, сообщает РИА Новости.

«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — рассказал Шибитов.

Сейчас проект находится на этапе формирования.

«Вертолеты России» уже провели научно-исследовательскую работу по созданию перспективного скоростного вертолета. В рамках этого исследования была создана летающая лаборатория на базе Ми-24.

По словам Шибитова, в рамках проекта эксперты также сформировали научно-технический задел в области увеличения скорости полета. Полученные наработки планируется использовать в том числе при создании перспективного коммерческого вертолета.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Турция на МАКС-2019 заинтересовалась казанским вертолетом «Ансат»
Новости дня
10:39
Девушка из Татарстана отбилась от возлюбленного сестры, который пытался зарезать и задушить ее

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

10:30
На получение субсидий претендуют более 220 некоммерческих организаций Татарстана

В 2019 году в конкурсе участвуют проекты из 42 районов республики.

10:16
Митрополит Феофан освятил Успенский собор в Свияжске после десяти лет реставрации

Сегодня отмечается престольный праздник — Успение Божией Матери, которому предшествовал Успенский пост.

10:00
В Казани пройдет юбилейный конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Призовой фонд 15-го по счету конкурса составит 12,3 млн рублей.

09:53
Сотрудники казанской ИК обнаружили в кузове «КАМАЗа» спрятанные в мешках с цементом мобильники

Кроме различных сотовых телефонов на территорию исправительной колонии пытались провезти 13 сим-карт.

09:44
Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани

Из-за того, что Лейсан не смогла попасть на закрытие чемпионата WorldSkills Kazan 2019, исполнитель посетил ее в Казанском хосписе.

09:39
Толкающий троллейбус казанский батыр стал героем соцсетей

Видеоролик необычного происшествия разместили пользователи на своих страницах в сети.

09:28
Фонд «Ярдэм» провел Курбан-меджлис для казанской организации Всероссийского общества слепых

В конце обеда всем участникам раздали мясо жертвенных животных.

09:12
В России создадут «принципиально новый» вертолет на основе наработок КВЗ

Проект находится на этапе формирования.

08:55
В Казани полицейские поймали троих перекупщиков билетов на церемонию закрытия WorldSkills Kazan 2019

Двое казанцев и один житель Москвы продавали билеты через Интернет и у стадиона, завышая их цену в шесть раз.

08:50
К Земле летят сразу два больших астероида
08:28
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
08:27
В Татарстане спасли пожилого мужчину, который поранил ногу в лесу и не мог дойти до дома

72-летнего мужчину нашли в 200 метрах от СНТ «Дизелист-3» и передали бригаде медиков.

08:06
Минпросвещения разработало нормы поведения учителей в соцсетях
07:43
Рустам Минниханов и Игорь Комаров откроют новый завод Haier в Набережных Челнах

Проектная мощность производства составит 500 тыс. стиральных машин в год, объем инвестиций – около 62 млн долларов.

07:20
На Дне города в Бугульме выступят МакSим, победитель шоу «Песни» Слава Slame и рэпер Natan

Праздничные мероприятия пройдут 30 августа на площади Дома техники.

06:19
В нижнекамском садовом товариществе «Строитель» неизвестные завалили дорогу строительным мусором

По словам дачников, их проблема существует более трех лет.

05:35
В Кукморе 60 детей с ограниченными возможностями получили портфели с канцтоварами

Мероприятие состоялось в рамках акции «Помоги собраться в школу».

04:33
В Тетюшах провели пробный выезд по доставке пожилых жителей в больницу

С сентября по декабрь включительно планируется осуществить доставку в медучреждение 700 жителей Тетюшского района.

03:36
Нижнекамский поселок Красный Ключ отпраздновал 400-летие

В честь памятной даты для жителей поселка организовали народные гулянья, которые прошли напротив Дома культуры «Мирас».

02:14
В преддверии 238-летия Бугульмы с улиц города вывезли 85 тонн мусора

Всего в уборке улиц и скверов Бугульмы приняло участие более 20 тыс. человек и семь единиц спецтехники.

01:38
На куполе Свято-Троицкого собора в Заинске установлен новый крест

Установка креста проходила при большом скоплении верующих.

00:09
Заинская спортсменка готовится покорить первенство России по борьбе на поясах

Ольге Романовой 18 лет, за четыре года тренировок спортсменка завоевала более двадцати медалей на соревнованиях разного уровня.

27.08 23:51
Национальная сборная России завоевала 22 медали на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019

В общем медальном зачете российская сборная заняла второе место.

27.08 23:49
В детском лагере «Кама» после реконструкции появится музей под открытым небом

В Нижнекамске легендарный детский лагерь обретет вторую жизнь.

События