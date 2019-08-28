В России создадут «принципиально новый» вертолет на основе наработок КВЗ

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В России ведется разработка «принципиально нового» вертолета, который объединит значимые наработки Казанского вертолетного завода, а также конструкторских бюро Миля и Камова. Об этом рассказал директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов, сообщает РИА Новости.

«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — рассказал Шибитов.

Сейчас проект находится на этапе формирования.

«Вертолеты России» уже провели научно-исследовательскую работу по созданию перспективного скоростного вертолета. В рамках этого исследования была создана летающая лаборатория на базе Ми-24.

По словам Шибитова, в рамках проекта эксперты также сформировали научно-технический задел в области увеличения скорости полета. Полученные наработки планируется использовать в том числе при создании перспективного коммерческого вертолета.

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