В Татарстане спасли пожилого мужчину, который поранил ногу в лесу и не мог дойти до дома

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Татарстане спасли 72-летнего инвалида детства, который поранил ногу в лесу и не мог дойти до дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 14.05 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Тукаевском районе республики из СНТ "Дизелист" рано утром ушел пожилой мужчина (инвалид детства) и пропал», – уточнили в МЧС.

Спасатели Набережночелнинского ПСО обследовали территорию вокруг товарищества и обнаружили мужчину в 200 метрах от СНТ. У пенсионера была травмирована нога и его передали бригаде медиков скорой помощи.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.