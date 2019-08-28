Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, это связано с тем, что люди стали регистрировать отношения в более зрелом возрасте, а некоторые предпочитают и вовсе жить без печати в паспорте. При этом важную роль в укреплении семей играет ипотека.

В прошлом году в стране пришлось 4 развода на тысячу человек, распались почти 584 тыс. семей. Меньше разводов было зафиксировано только в 1990-м, когда это соотношение составляло 3,8 на тысячу человек. Больше всего расставаний было зарегистрировано в 2002 году — тогда показатель был равен 5,9 развода на тысячу человек.

Число браков в России также снизилось — в 1990 году оно составляло 1,3 млн, а в 2018-м — 893 тыс. «Брачный бум» пришелся на 2011 год: тогда на тысячу человек приходилось 9,2 свадьбы.

«Если анализировать динамику возраста заключения браков, то жениться и выходить замуж стали гораздо позже, чем 20 лет назад. Поздний брак, как правило, осознанный и потому практически исключает последующий развод», — отметил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

По словам эксперта, на крепость брака влияет также рост цен на недвижимость. Ипотека мотивирует учиться договариваться в быту, поскольку кредит касается обоих.

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