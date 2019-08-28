Минпросвещения разработало нормы поведения учителей в соцсетях

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Специалисты Минпросвещения РФ и общероссийского профсоюза работников образования разработали нормы поведения учителей в соцсетях и Интернете, пишут «Известия» со ссылкой на новую редакцию типового кодекса этики педагогических работников.

Документ обновили впервые с 2014 года, теперь он содержит правила поведения педагогов в Сети. Так, учителя не должны публиковать «информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей».

В частности, педагогам запрещено размещать в соцсетях порнографию, пропаганду употребления алкоголя и наркотиков, информацию о способах самоубийства, а также использовать нецензурную брань. При этом публиковать свое фото в купальнике педагогам не запретили.

Новая редакция кодекса предусматривает и послабления в дресс-коде для учителей. Теперь не обязательно «соответствовать общепринятому деловому стилю», достаточно просто соблюдать внешний вид, который соответствует «задачам реализуемой образовательной программы».

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