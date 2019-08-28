WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 11:16

Экономика и финансыСельское хозяйство

Рустам Минниханов и Игорь Комаров открыли новый завод стиральных машин в Набережных Челнах

Рекомендуем

Экономика и финансыСельское хозяйство

Рустам Минниханов и Игорь Комаров открыли новый завод стиральных машин в Набережных Челнах

Фото: Эльвира Мухаметдинова

На «умном» предприятии применяется автоматизированная система управления технологическими и производственными процессами.

(Набережные Челны, 28 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошла церемония запуска завода стиральных машин китайской корпорации Haier. В торжествах приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Haier Europe Яник Ферлинг и другие почетные гости.

Гости осмотрели производственные корпуса завода. Во время экскурсии им рассказали об особенностях предприятия.

Завод по производству стиральных машин корпорации Haier расположился на 30 тыс. кв. метров и рассчитан на выпуск 500 тыс. единиц техники в год. В проект инвестировано около 50 млн долларов.

На предприятии по выпуску стиральных машин применяется автоматизированная система управления технологическими и производственными процессами. С помощью разработки Haier — индустриальной облачной платформы Cosmoplat — налажено не только межмашинное взаимодействие оборудования, но и объединены все потоки: логистика, поставка комплектующих, склад, сервис, каналы продаж, R&D центры и обратная связь с потребителями.

Это уже второй завод китайской корпорации Haier на челнинской земле. Первым на территории КИП «Мастер» был запущен завод по производству холодильников в апреле 2016 года. Предполагается, что всего в китайском промпарке получат прописку 12 заводов по выпуску бытовой техники.

Выступая на церемонии открытия Президент РТ сказал: «Мы благодарим руководство корпорации Haier за то, что выбрали точкой развития своего бизнеса Татарстан. Было много сделано со стороны руководства страны, республики и города для того, чтобы это событие состоялось. О предстоящем открытии завода стиральных машин я доложил Президенту РФ Владимиру Путину. Он выразил одобрение по этому поводу, отметив, что это только начало — впереди большая работа по созданию промышленного парка Haier. Со своей стороны хочу заверить, что мы приложим все усилия для того, чтобы выполнить все договоренности».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Турция на МАКС-2019 заинтересовалась казанским вертолетом «Ансат»
Новости дня
12:12
«Потрясающее выступление»: певец Димаш представил песню-посвящение Казани на закрытии WorldSkills

Молодой исполнитель из Казахстана спел песню «Там, где живет любовь».

12:04
За время чемпионата WorldSkills Kazan 2019 общественный транспорт перевез около 2,8 млн человек

Всего на маршрутах работали 800 автобусов, 140 троллейбусов и 106 трамваем.

11:48
В Татарстане начали прием заявлений от желающих голосовать на выборах в Госсовет РТ не по прописке

Выборы в парламент Татарстана шестого созыва состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

11:34
В Казани установят рекорд по изготовлению сладкого десерта «Талкыш калеве»

В конце мероприятия всех пришедших угостят восточной сладостью.

11:28
Елабужские орланы, участвующие в эксперименте нацпарка, впервые покинули территорию «Нижней Камы»

За их перемещениями орнитологи наблюдают в онлайн-режиме.

11:25
МЧС РТ: Сгоревший в Казани частный детский сад работал без лицензии

Пожар на кровле детского сада вспыхнул в понедельник, 26 августа, когда в нем находились 14 малышей и два воспитателя.

11:16
Рустам Минниханов и Игорь Комаров открыли новый завод стиральных машин в Набережных Челнах

На «умном» предприятии применяется автоматизированная система управления технологическими и производственными процессами.

11:02
В Татарстане в рамках военных учений на трассу «Европа – Китай» посадили Су-34 и Ан-26

Маневры боевой авиации прошли в рамках учений войск Центрального военного округа.

10:39
Девушка из Татарстана отбилась от возлюбленного сестры, который пытался зарезать и задушить ее

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

10:30
На получение субсидий претендуют более 220 некоммерческих организаций Татарстана

В 2019 году в конкурсе участвуют проекты из 42 районов республики.

10:16
Митрополит Феофан освятил внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор в Свияжске

Сегодня отмечается престольный праздник — Успение Божией Матери, которому предшествовал Успенский пост.

10:00
В Казани пройдет юбилейный конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Призовой фонд 15-го по счету конкурса составит 12,3 млн рублей.

09:53
Сотрудники казанской ИК обнаружили в кузове «КАМАЗа» спрятанные в мешках с цементом мобильники

Кроме различных сотовых телефонов на территорию исправительной колонии пытались провезти 13 сим-карт.

09:44
Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани

Из-за того, что Лейсан не смогла попасть на закрытие чемпионата WorldSkills Kazan 2019, исполнитель посетил ее в Казанском хосписе.

09:39
Толкающий троллейбус казанский батыр стал героем соцсетей

Видеоролик необычного происшествия разместили пользователи на своих страницах в сети.

09:28
Фонд «Ярдэм» провел Курбан-меджлис для казанской организации Всероссийского общества слепых

В конце обеда всем участникам раздали мясо жертвенных животных.

09:12
В России создадут «принципиально новый» вертолет на основе наработок КВЗ

Проект находится на этапе формирования.

08:55
В Казани полицейские поймали троих перекупщиков билетов на церемонию закрытия WorldSkills Kazan 2019

Двое казанцев и один житель Москвы продавали билеты через Интернет и у стадиона, завышая их цену в шесть раз.

08:50
К Земле летят сразу два больших астероида
08:28
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
08:27
В Татарстане спасли пожилого мужчину, который поранил ногу в лесу и не мог дойти до дома

72-летнего мужчину нашли в 200 метрах от СНТ «Дизелист-3» и передали бригаде медиков.

08:06
Минпросвещения разработало нормы поведения учителей в соцсетях
07:43
Рустам Минниханов и Игорь Комаров откроют новый завод Haier в Набережных Челнах

Проектная мощность производства составит 500 тыс. стиральных машин в год, объем инвестиций – около 62 млн долларов.

07:20
На Дне города в Бугульме выступят МакSим, победитель шоу «Песни» Слава Slame и рэпер Natan

Праздничные мероприятия пройдут 30 августа на площади Дома техники.

06:19
В нижнекамском садовом товариществе «Строитель» неизвестные завалили дорогу строительным мусором

По словам дачников, их проблема существует более трех лет.

События