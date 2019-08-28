Рустам Минниханов и Игорь Комаров открыли новый завод стиральных машин в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 28 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошла церемония запуска завода стиральных машин китайской корпорации Haier. В торжествах приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Haier Europe Яник Ферлинг и другие почетные гости.

Гости осмотрели производственные корпуса завода. Во время экскурсии им рассказали об особенностях предприятия.

Завод по производству стиральных машин корпорации Haier расположился на 30 тыс. кв. метров и рассчитан на выпуск 500 тыс. единиц техники в год. В проект инвестировано около 50 млн долларов.

На предприятии по выпуску стиральных машин применяется автоматизированная система управления технологическими и производственными процессами. С помощью разработки Haier — индустриальной облачной платформы Cosmoplat — налажено не только межмашинное взаимодействие оборудования, но и объединены все потоки: логистика, поставка комплектующих, склад, сервис, каналы продаж, R&D центры и обратная связь с потребителями.

Это уже второй завод китайской корпорации Haier на челнинской земле. Первым на территории КИП «Мастер» был запущен завод по производству холодильников в апреле 2016 года. Предполагается, что всего в китайском промпарке получат прописку 12 заводов по выпуску бытовой техники.

Выступая на церемонии открытия Президент РТ сказал: «Мы благодарим руководство корпорации Haier за то, что выбрали точкой развития своего бизнеса Татарстан. Было много сделано со стороны руководства страны, республики и города для того, чтобы это событие состоялось. О предстоящем открытии завода стиральных машин я доложил Президенту РФ Владимиру Путину. Он выразил одобрение по этому поводу, отметив, что это только начало — впереди большая работа по созданию промышленного парка Haier. Со своей стороны хочу заверить, что мы приложим все усилия для того, чтобы выполнить все договоренности».

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