WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 10:00

Экономика и финансыОбщество

В Казани пройдет юбилейный конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

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Экономика и финансыОбщество

В Казани пройдет юбилейный конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

Призовой фонд 15-го по счету конкурса составит 12,3 млн рублей.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Казани состоится юбилейный, 15-й по счету конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Призовой фонд мероприятия составит 12,3 млн рублей.

Прием заявок на главный конкурс инновационных идей и стартапов в Татарстане продлится до 15 октября. Награждение победителей будет организовано в декабре в Казани.

Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится ежегодно с целью повышения инновационного потенциала региона. В нем могут принять участие проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана.

За 14 лет через конкурс прошли более 19,5 тыс. участников, 1965 из которых стали победителями.

Традиционно конкурс проводится в девяти номинациях:
«Перспектива» – десять премий по 25 тыс. рублей;
«Инновации в образовании» – десять премий по 50 тыс. рублей;
«Старт инноваций» – десять премий по 50 тыс. рублей;
«Наноимпульс» – десять премий по 50 тыс. рублей;
«Цифровая экономика» – десять премий по 50 тыс. рублей;
«Патент года» – десять премий по 50 тыс. рублей;
«Социально значимые инновации» – десять премий по 50 тыс. рублей;
«Проекты Национальной технологической инициативы» – пять премий по 50 тыс. рублей;
«Молодежный инновационный проект» (МИП)* – 40 премий по 220 тыс. рублей.

*Победителями в номинация «Молодежный инновационный проект» станут до 40 проектов из Татарстана, признанные лучшими в программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия (www.fasie.ru/programmy/qumnikq). Победители в данной номинации получают софинансирование в размере до 220 тыс. рублей от Инвестиционно-венчурного фонда РТ к финансированию до 500 тысяч рублей Фонда содействия – в соответствии с условиями программы «У.М.Н.И.К.».

Одновременно с конкурсом идет прием заявок по программе инновационных проектов «Идея-1000» «Старт-1» от Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Десять лучших проектов смогут получить до 2 млн рублей на разработку прототипа.

Проекты – победители «Идеи-1000» предыдущих лет, поддержанные ИВФ РТ, уже вышли на новые раунды инвестирования, внедряются в реальный сектор, выпускают медицинское, сельскохозяйственное, промышленное оборудование и выходят на самоокупаемость. Среди них «ГРАВЕР-ЛАЗЕР», «Анатомика», ИРБИСТЕХ, iStaff, «Машагро-ИНН», «Геткодер», «Р-Визионер» и многие другие.

Помимо основных номинаций также будут присуждены премии и стипендии от партнеров конкурса – крупнейших наукоемких компаний региона: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Связьинвестнефтехим», ОАО «Ак Барс Банк» и ОАО «Химград».

Как заявляют сами организаторы, участие в конкурсе – это не просто шаг на пути к реализации своей идеи и шанс получить денежное вознаграждение, но и возможность презентовать свои проекты крупнейшим промышленным предприятиям Татарстана, получить экспертную оценку и менторскую помощь от партнеров мероприятия и экспертного совета.

К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и иностранные граждане.

Организаторами конкурса выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Академия наук Татарстана и Министерство образования и науки республики.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте https://www.ivfrt.ru/programms/50-luchshikh-idey/ или по телефонам: 8 (843) 292-70-91, 570-39-27 и 294-95-74. 


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