Рустам Минниханов и Игорь Комаров откроют новый завод Haier в Набережных Челнах

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в Поволжье Игорь Комаров сегодня посетят Набережные Челны и Нижнекамск, где ознакомятся с ходом реализации нацпроектов и госпрограмм. Ожидается, что руководители также примут участие в торжественной церемонии открытия нового завода китайской корпорации Haier. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

После прибытия в Набережные Челны Рустам Минниханов и Игорь Комаров планируют посетить новый детсад № 121 «Сабантуй» и 149-квартирный жилой дом в 63-м комплексе, построенный по программе социальной ипотеки. Оба объекта построены в рамках государственных программ и будут открыты в присутствии высоких гостей. Во время посещения Автограда руководитель республики и полпред Президента РФ в ПФО также планируют осмотреть школу № 42 в 65-м комплексе, после чего направятся к Индустриальному парку Haier.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском округе Игорь Комаров планируют принять участие в открытии завода по производству стиральных машин и индустриального парка корпорации Haier», – отметили в пресс-службе.

Ожидается, что оба руководителя выступят с приветственным словом, после чего посетят Камский индустриальный парк «Мастер». Как уточнила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, мощность нового завода составит 500 тыс. стиральных машин в год, объем инвестиций в производство – около 62 млн долларов. «В перспективе компания Haier готовится реализовать проект высокотехнологичного индустриального парка и умное производство», – подчеркнула Галимова.

Во второй половине дня Рустам Минниханов и Игорь Комаров планируют посетить Нижнекамск, где также ознакомятся с ходом реализации нацпроектов и госпрограмм. После прибытия в город руководители примут участие в открытии новых биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима», а затем посетят индустриальный парк «Пионер», якорным резидентом которого также является компания из Китая – «Камасталь». Проектная мощность завода рассчитана на выпуск не менее 50 тыс. тонн окрашенной листовой стали в год, совокупный размер заявленных инвестиций — 428,7 млн рублей. ООО «Камасталь» на 99,8% принадлежит компании «Циндао Бэйцзяэр Инвестирование» из провинции Шаньдун.

Во время посещения Нижнекамска руководитель республики и полпред Президента РФ в ПФО также планируют осмотреть экспозиции веломузея и автогородка «Велики».

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