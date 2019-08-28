В Тетюшах провели пробный выезд по доставке пожилых жителей в больницу

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Жители Тетюшского района старше 65 лет теперь без проблем смогут добраться до Тетюшской центральной районной больницы на специализированной машине в сопровождении соцработника, пишет газета «Авангард».

Эта услуга стала возможной благодаря нацпроекту «Демография». В рамках реализации проекта состоялся пробный выезд по доставке лиц старше 65 лет, которые проживают в селе Монастырском в Тетюшскую ЦРБ для профилактического осмотра и диспансеризации.

Со 2 сентября при участии специалистов КЦСОН «Тетюшское сияние» такие выезды будут проходить постоянно. Благодаря программе тетюшанам был выделен новый автомобиль на пять пассажирских мест. Особенность транспортного средства заключается в том, что одно место в нем предусмотрено для доставки человека в кресле-коляске.

98,7% населенных пунктов в 43 районах республики составляют сельские поселения, в которых проживают более 150 тыс. людей старше 65 лет.

«За период с сентября по декабрь включительно планируется осуществить доставку в медучреждение 700 жителей нашего района», – поделилась начальник Отдела соцзащиты Минтруда, занятости и социальной защиты РТ в Тетюшском районе Ольга Колсанова.

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